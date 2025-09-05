Sâmbătă, 6 septembrie, între orele 11.00 și 15.00, terenurile din Recea și Săsar vor găzdui ediția a 12-a a Cupei Spot Team la fotbal old boys.

Echipele din grupa I vor juca pe terenul din Recea, iar cele din grupa II pe terenul din Săsar.

După faza grupelor, conform rezultatelor obținute și clasamentelor efectuate, toate echipele se întâlnesc pe terenul din Recea, unde vor mai disputa fiecare câte un meci. Echipele clasate pe locul trei în grupe vor juca între ele pentru locurile 5-6 începând cu ora 13.15, cele clasate pe locul doi vor juca de la ora 14.00 pentru locurile 3-4, iar învingătoarele din grupe se vor „duela” în finala ce va avea loc la ora 14.45 pentru câștigarea turneului interjudețean Cupa Sport Tam2025, respectiv a obținerii trofeului de campioană.

Bineînțeles competiția va fi urmată și de repriza a treia.