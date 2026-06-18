În data de 17 iunie, în jurul orei 20:30, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet – Compartimentul Control Nedistructiv au descoperit 328 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse în roata de rezervă a unui autoturism care a intrat în România, din Ucraina.

Controlul a fost efectuat cu scanerul portabil cu raze X (backscatter), utilizat în activitatea de control vamal pentru identificarea bunurilor disimulate în mijloacele de transport.

În încercarea de a îngreuna despistarea acestora, pachetele de țigări au fost introduse în ciorapi de damă umpluți cu o cantitate considerabilă de piper măcinat, cel mai probabil pentru a masca mirosul de tutun și a induce în eroare câinii de serviciu folosiți în activitatea de control vamal.

1 din 6 - +

Fapta constatată a fost sancționată cu amenda contravențională în cuantum de 10.000 lei și confiscarea întregii cantități de țigări, în conformitate cu reglementările vamale aplicabile.

Autoritatea vamală utilizează mijloace moderne de control pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse accizabile, contribuind la protejarea intereselor financiare ale statului și la securizarea frontierei externe a Uniunii Europene.