La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 23.00, Poliția Municipiului Sighetu Marmației a fost sesizată despre faptul că, pe strada Doboieș din municipiu, un tânăr de 29 de ani a fost agresat fizic.

La fața locului, polițiștii au constat că tânărul, aflat în vizită la mama sa, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi fost lovit cu pumnii în zona capului și cu picioarele în zona corpului, de către unchiul său.

În urma agresiunii, tânărul a necesitat îngrijiri medicale, astfel că a fost transportat la spital.

Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, constatându-se faptul că există risc iminet ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.

Astfel, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul este obligat să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de persoana vătămată și locuința acestuia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de violență în familie, iar sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, efectuează cercetări în vederea dispunerii măsurilor legale.