Activitatea desfășurată la disciplina Geografie în cadrul filialei de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” a Centrului Județean de Excelență Maramureș reprezintă un veritabil model de performanță educațională și un reper al excelenței în învățământul maramureșean.

Filiala reunește elevi talentați și motivați din clasele a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, proveniți din Baia Mare, Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș. Dincolo de distanțele geografice, acești tineri sunt uniți de aceeași pasiune pentru cunoaștere și de dorința de a înțelege și analiza fenomenele complexe ale lumii contemporane.

Rezultatele remarcabile obținute de elevi sunt rodul unui parteneriat educațional de excepție, construit sub îndrumarea doamnelor profesoare Cardoș Laura-Ioana și Stecko Viorica. Prin profesionalism, dedicare și vocație pedagogică, cele două cadre didactice contribuie la formarea unor tineri capabili să gândească critic, să abordeze riguros problemele geografice și să își valorifice la maximum potențialul.

Zecile de diplome, premii, mențiuni și medalii obținute în cadrul competițiilor școlare din anul 2025–2026 confirmă nivelul ridicat al pregătirii elevilor și eficiența activităților desfășurate în cadrul Centrului Județean de Excelență Maramureș. Aceste rezultate reprezintă nu doar succese individuale, ci și expresia unei munci susținute în echipă, bazate pe perseverență, implicare și pasiune pentru performanță.

Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru rezultatele deosebite și pentru modul în care promovează excelența în educație, transformând Geografia într-o adevărată carte de vizită a performanței maramureșene!

Pentru elevii pasionați de Geografie care își doresc să își dezvolte cunoștințele și să facă parte dintr-un colectiv de elită, oportunitatea continuă. Centrul Județean de Excelență Maramureș deschide o nouă etapă de înscrieri și selecție pentru anul școlar următor, oferind șansa de a învăța alături de profesori dedicați și de colegi animați de aceeași dorință de performanță.