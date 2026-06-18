Polițiștii din Sighetu Marmației continuă activitățile preventive și de control în trafic, având ca principal obiectiv creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de producere a accidentelor.

Astfel, miercuri, 17 iunie, timp de două ore, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au format echipă cu polițiștii de frontieră și jandarmii, în cadrul unei acțiuni tip Blocada.

Astfel, în intervalul orar 16.00-18.00 au acționat pe raza municipiului Sighetu Marmației pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru menținerea siguranței pe drumurile publice.

Au fost oprite și controlate 69 de autovehicule, iar ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 3.000 de lei.

De asemenea, în cazul unui conducător auto a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere în vederea suspendăriii dreptului de a conduce.

Polițiștii reamintesc că respectarea legislației și atenția sporită contribuie întotdeauna la un climat sigur pentru comunitate.