Agitația și conflictele interne au devenit o constantă la Spitalul de Recuperare din Borșa, unde anularea concursului pentru funcția de manager și lipsa de asumare a Consiliului de Administrație au generat o situație fără precedent. Numirea legală a unui manager interimar este contestată prin presiuni și amenințări, în timp ce funcționarea instituției și actul medical riscă să fie afectate.

„În cea mai importantă instituție publică din Borșa, Spitalul de Recuperare, agitația a devenit o stare permanentă. De ani de zile există tensiuni, iar în prezent acestea au ajuns la un nivel inacceptabil. Este momentul ca lucrurile să se așeze și fiecare să își asume responsabilitățile pentru care a fost pregătit și este plătit.

Anularea concursului pentru funcția de manager a dus, conform legii, la numirea unui manager interimar pe o perioadă de maximum șase luni. Contestarea acestei anulări în instanță blochează organizarea unui nou concurs până la o hotărâre definitivă, care poate veni peste ani. Legea este clară: numirea managerului interimar se face de către ministru, la propunerea Consiliului de Administrație.

Mandatul actualului manager expiră la 6 februarie. Consiliul de Administrație, deși avea această obligație, nu a făcut nicio propunere. Din acest motiv, ministrul a aplicat strict legea și a numit un manager interimar din rândul angajaților care îndeplinesc condițiile legale.

Din cei 32 de medici ai spitalului, 12 sunt nemulțumiți de această numire, deși niciunul dintre ei nu a dorit să își asume funcția. Nemulțumirea fără asumare nu rezolvă nimic. Spitalul nu aparține unui grup restrâns, ci întregii comunități. Spitalul înseamnă medici, asistente, infirmiere, personal auxiliar, pacienți și, în final, Borșa.

Motivele reale ale acestor reacții nu sunt cunoscute, dar indiferent care ar fi ele, amenințările și presiunile sunt inacceptabile. Deciziile se contestă legal, în instanță, nu prin șantaj moral sau blocarea activității. Amenințări de tipul „plec din spital”, „demisionez”, „nu colaborez”, „îmi iau concediu fără plată” sau, mai grav, afectarea actului medical, nu fac decât să demonstreze lipsă de responsabilitate față de pacienți.

Fac un apel ferm la calm și la revenirea la normalitate. Prioritatea absolută trebuie să fie pacientul, nu orgoliile personale sau interesele de grup. Spitalul nu stă într-un singur om și nici într-un grup de 12. Spitalul trebuie să funcționeze pentru comunitate, nu pentru ambițiile unora!”, spune Ion Sorin Timiș primarul de Borșa.