Motociclistul sătmărean Emanuel Gyenes a fost primit la Satu Mare cu artificii și tort de colegii lui, el afirmând că încă are probleme cu ochiul stâng, cu care vede dublu, în urma căzăturii de la Raliul Dakar, desfășurat luna aceasta în Arabia Saudită, fiindu-i afectați doi mușchi. El a fost primit cu multă apreciere și respect pentru efortul depus în cele două săptămâni, pentru că a fost și de această dată reprezentantul României, prezentand țară într-o manieră impecabilă.

Gyenes a participat la 16 ediții ale Raliului Dakar, reușind să finalizeze 14 ediții. În acest an s-a clasat pe locul 4 la categoria Original by Motul (fără asistență tehnică) și pe locul 25 la general.

foto facebook