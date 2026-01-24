După un început de an excelent, cu două victorii și o remiză obținute contra unor adversare puternice, jucătoarea Minaurului vorbește despre forma echipei, duelurile europene și rolul esențial al publicului băimărean.

Minaur a început anul cu rezultate foarte bune, peste așteptările multora. De unde vine acest start?

Totul vine din munca depusă constant de echipă, din seriozitatea cu care tratăm fiecare antrenament și fiecare meci. Chiar și împotriva unor adversari puternici, am arătat că suntem o echipă unită și competitivă, capabilă să joace de la egal la egal cu oricine.

Cele două victorii din Europa sunt de bun augur. Este Minaur favorită la calificarea în sferturi?

Victoriile ne dau un moral bun și multă încredere, dar grupa este foarte echilibrată. Fiecare meci contează enorm. Ne concentrăm pe jocul nostru și tratăm fiecare partidă în parte.

Urmează duelul cu Thüringer, deținătoarea trofeului. Cum vezi acest meci?

Va fi un meci foarte greu. Thüringer este o echipă experimentată, cu multă calitate, iar faptul că sunt deținătoarele trofeului spune totul despre valoarea lor.

Rezultatele bune aduc publicul la sală. Cât de important este sprijinul fanilor?

Aportul publicului este extrem de important. Suporterii ne dau energie, ne motivează și ne ajută enorm în momentele dificile. Atmosfera de la meciul cu Moson a fost specială și a contat foarte mult pentru noi. Ne dorim ca fanii să fie în continuare alături de echipă, pentru că sprijinul lor face diferența.