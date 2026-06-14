Polițiștii maramureșeni au găsit-o pe minora Lazăr Alexandra Sabina și pe iubitul acesteia, Ciocotișan Iosif Ioan, care erau căutați după ce au dispărut de acasă în urmă cu patru zile.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, cei doi au fost depistați în localitatea Chiuzbaia, unde se ascundeau. Din primele verificări, nu au fost victimele vreunei infracțiuni pe perioada dispariției.

Căutările au fost desfășurate de polițiști după ce familia minorei a sesizat dispariția acesteia, iar cazul a fost mediatizat pentru a sprijini identificarea celor doi.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au plecat și au rămas plecați de la domiciliu.

Autoritățile le mulțumesc tuturor celor care au oferit informații și au sprijinit demersurile de căutare.