Vineri, 23 ianuarie, în jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident de circulație în localitatea Ariniș.

Primele verificări efectuate de polițiști au relevat faptul că un autoturism, condus de un tânăr de 20 de ani, ar fi părăsit partea carosabilă prin stânga, ulterior răsturnându-se în șanț.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto și o pasageră în vârstă de 60 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Stimați conducători auto:

• adaptați viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate, mai ales pe timp de seară,

• evitați orice factor de distragere a atenției (telefon mobil, oboseală),

• păstrați o distanță de siguranță corespunzătoare,

• respectați regulile de circulație și semnificația indicatoarelor rutiere,

• utilizați întotdeauna centura de siguranță – aceasta poate face diferența, în cazul unui accident rutier.

Siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi. Un moment de neatenție poate avea consecințe grave.