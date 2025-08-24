Vremea s-a răcit ieri în mare parte a ţării, în unele zone înregistrându-se valori negative, chiar de -3 grade Celsius. Apa Mării Negre s-a răcit brusc, iar în acest weekend vremea va continua să se răcească mai mult decât ar fi normal.

Apa Mării Negre s-a răcit brusc, temperatura acesteia fiind cuprinsă sâmbătă dimineață între 11 și 15 grade Celsius. La ora 11:00, apa avea o temperatură de 15-17 grade, potrivit Meteoplus.

Sursa citată a anunțat încă de joi o ușoară tendință de răcire a apei va fi resimțiță începând din 21 august. Astfel, curenții marini vor aduce apă mai rece din adâncime spre țărm, iar temperatura apei va fi în scădere de la 25-26 grade Celsius spre 19-20 grade Celsius, fenomen cunoscut sub numele de „upwelling”.

În nordul țării şi în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile maxime nu vor depăși 20 de grade ;i va fi mai cald doar în zona de sud a ţării, însă sub media acestei perioade.

„Valorile termice au scăzut deja în toată ţara încă de ieri, în vest, în nord, în centru, iar astăzi şi în celălalte regiuni, astfel încât, pentru următoarele două – trei zile putem spune că vremea va fi chiar mai rece decât în mod normal în jumătatea de nord a teritoriului, în mod deosebit. Vor fi temperaturi maxime ce se vor situa, în marea lor majoritate, între 18-19 şi cel mult, 29-30 de grade.

Cele mai scăzute valori – în nordul ţării, dar şi în depresiunile din estul Transilvaniei. Cele mai ridicate – în extremitatea de sud a teritoriului. Temperaturile minime, şi ele, în scădere treptată, vor ajunge la valori de 1, poate chiar 0 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei. Iar în restul teritoriului se vor situa între 6 – 7 şi cel mult 15-16, poate chiar 17 grade, cu cele mai ridicate valori, pe litoral”, a detaliat meteorologul.