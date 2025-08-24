Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute. Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, în sferturi, cu 6-3, 6-1.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte. Conform clasamentului WTA live, Cîrstea a urcat până pe locul 71, iar astfel a reușit să revină în TOP 100.

„Le mulțumesc fanilor români. M-ați făcut să mă simt minunat”, a spus Sorana Cîrstea la festivitatea de premiere, moment în care s-a întors către românii care au susținut-o frenetic din tribune.

Aceștia au început imediat să o aplaude și să scandeze „România, România!”.

„Suntem dintr-o țară mică din Europa de Est, dar oriunde joc sunt români cu steaguri la meciuri. Este o comunitate puternică și mă bucur că m-ați încurajat, iar acest trofeu vă este dedicat și vouă. Nu știam că sunt atât de mulți suporteri în Cleveland, dar sunt fericită că v-am văzut și vă mulțumesc!”, a mai spus Sorana Cîrstea.