Şapte ucraineni au fost salvaţi, sâmbătă, din Munţii Maramureşului, de către salvamontişti şi poliţişti de frontieră de la Valea Vişeului. Cinci dintre aceştia au fost găsiţi pe traseu, deshidrataţi şi fără provizii, iar alţi doi erau la o stână, însă nu se puteau deplasa. Unul dintre aceştia era rănit la un genunchi, fiind predat unui echipaj de mbulanţă. Celelalte şase persoane au fost preluate de Poliţia de Frontieră. Misiunea a durat aproximativ patru ore.

Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, a informat, sâmbătă, că salvamontiştii maramureşeni, împreună cu poliţişti de frontieră de la Valea Vişeului, din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei, au desfăşurat o acţiune de căutare şi salvare în Munţii Maramureşului, care a durat patru ore şi jumătate.

„În total, au fost recuperate şapte persoane, toţi cetăţeni ucraineni. Cinci persoane au fost găsite pe traseu, fiind deshidrate şi fără provizii. Două persoane, aflate la o stână, erau în imposibilitatea de a se deplasa. Una dintre persoanele salvate a fost predată echipajului unei ambulanţe, având leziuni la genunchiul drept. Celelalte şase persoane au fost preluate de Poliţia de Frontieră”, precizează Salvamont Maramureş.

Salvatorii montani mai notează că această misiune a fost încheiată cu succes, dar la ora actuală, o altă echipă a Salvamont Maramureş desfăşoară o nouă misiune de căutare- salvare a unui cetăţean ucrainean găsit în Munţii Maramuresului de către un pasionat de enduro, care ajuns la baza muntelui şi a dat alarma. Şi la această acţiune participă poliţişti de frontieră.