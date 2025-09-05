Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri două atenționări cod galben de val de căldură și disconfort termic, valabile în mai multe regiuni ale țării, pentru zilele de vineri, 5 septembrie, și sâmbătă, 6 septembrie.

Potrivit meteorologilor, în cursul zilei de vineri, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

Pentru ziua de sâmbătă, 6 septembrie, ANM menține avertizarea cod galben de temperaturi ridicate în Maramureș, Crișana, nordul Banatului, precum și în nordul și vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă, dar vor atinge în continuare 30–34 de grade Celsius, în condiții de disconfort termic accentuat.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, avertizările vor fi actualizate, inclusiv prin mesaje de tip nowcasting, pentru fenomene imediate de intensitate mare.