Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în vederea desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Castanelor 2025”, se vor institui mai multe restricții:

• închiderea circulației auto în perioada 16 septembrie 2025, orele 24:00 – 22 septembrie 2025, orele 24:00 pe bd. Unirii (între intersecția cu bd. Traian și girație bd. Republicii), str. Hortensiei (între girația str. Școlii și bd. Unirii), str. Oituz (între girația bd. Unirii și str. Lascăr Pană);

• închiderea parcării din Piața Libertății în perioada 16 septembrie 2025, orele 24:00 – 22 septembrie 2025, orele 24:00;

• închiderea cu gărdulețe a parcării situate pe bd. Traian, din dreptul Oficiului Poștal nr. 1, în perioada 18 septembrie 2025, ora 18:00 – 19 septembrie 2025, ora 16:00, în vederea formării coloanei oficiale, care se va deplasa pe traseul bd. Unirii – bd. Regele Mihai I – str. Culturii – str. Gheorghe Șincai – Piața Libertății.