Finala concursului național „Filon de România” a confirmat încă o dată talentul și frumusețea autentică a Maramureșului. Sub îndrumarea și pregătirea în cadrul Agenției Kaira Models, patru tinere din județ, membre ale agenției, au reprezentat cu onoare și determinare spiritul locului, demonstrând că disciplina, eleganța și încrederea pot transforma visurile în realitate.

Cele patru concurente au pășit cu emoție și curaj într-un cadru încărcat de istorie în cadrul finalei celui mai important concurs de frumusețe din România, care a avut loc în Palatul Cantacuzino din Bușteni. Mândrele maramureșence au demonstrat nu doar frumusețe, ci și un mesaj de autenticitate și inspirație. Rezultatul nu s-a lăsat așteptat: Maramureșul se întoarce acasă cu două titluri importante, confirmând valoarea pregătirii și a pasiunii investite:

Best Attitude InfoFashion România 2025 – Carina Fița

1 din 1 - +

Best New Entry InfoFashion România 2025 – Ana Vasiac

1 din 1 - +

„Pentru noi, finala Filon de România este mai mult decât un concurs: este dovada muncii, a disciplinei și a visurilor care prind viață. Ne mândrim cu aceste tinere curajoase care au dus numele județului și agenției noastre la cel mai înalt nivel. În același timp, mulțumim organizatorilor pentru viziunea oferită și valoarea adusă în respectarea valorile românești, tradiției și autenticului frumos.”, au transmis reprezentanții Kaira Models, prin Raluca Buda, fondatoarea agenției și formatorul care s-a ocupat de pregătirea participanților.

Performanța lor reprezintă nu doar o realizare personală, ci și o recunoaștere a frumuseții și valorilor pe care Maramureșul le oferă, de fiecare dată, cu generozitate.