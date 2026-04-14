Accesul copiilor la tehnologie și impactul rețelelor sociale asupra dezvoltării lor au fost subiectele principale ale unei intervenții făcute de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, în cadrul unui interviu acordat Radio România Cultural. Aceasta a declarat că intenționează să îi ofere fiicei sale primul telefon abia la vârsta de 14 ani, subliniind că utilizarea dispozitivelor digitale ar trebui realizată exclusiv sub supravegherea unui adult.

Declarațiile sale vin într-un context mai larg de dezbatere publică privind vârsta potrivită pentru accesul copiilor la smartphone-uri și rețele sociale, subiect intens discutat în mai multe state europene, pe fondul preocupărilor legate de sănătatea mintală și dezvoltarea emoțională a minorilor.

„Eu îi voi da telefon abia la 14 ani”, a afirmat Mirabela Grădinaru, precizând că în prezent fiica sa are acces limitat la tehnologie și poate comunica doar prin intermediul telefonului părinților sau al unui telefon simplu, utilizat în situații speciale, precum taberele școlare.

În opinia acesteia, problema centrală nu este tehnologia în sine, ci modul în care este introdusă în viața copiilor. Ea consideră că lipsa ghidajului adult poate conduce la efecte negative pe termen lung, în special în perioada timpurie de dezvoltare.

„Tehnologia trebuie folosită doar cu un adult”, a subliniat aceasta, explicând că, în lipsa unei îndrumări, copiii pot fi expuși unor experiențe digitale pe care nu le pot gestiona emoțional sau cognitiv la vârste fragede.

Grădinaru a făcut referire și la rolul părinților în formarea obiceiurilor digitale ale copiilor, arătând că, în multe situații, accesul timpuriu la ecrane este rezultatul comodității adulților, nu al unei decizii conștiente. În acest sens, ea a atras atenția asupra necesității unei abordări responsabile, care să implice atât familia, cât și cadrele didactice.

Totodată, aceasta a evitat să se pronunțe tranșant asupra eventualei interziceri a rețelelor sociale pentru minori, susținând că o astfel de decizie ar trebui fundamentată pe analize de specialitate.

„Nu mă voi exprima pe această problemă, voi lăsa specialiștii să o facă”, a precizat ea, adăugând că o eventuală reglementare trebuie să țină cont de comportamentul social și de reacțiile copiilor în raport cu restricțiile.

În același timp, Mirabela Grădinaru a subliniat că obiectivul principal ar trebui să fie creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților cu privire la riscurile utilizării necontrolate a tehnologiei, nu doar impunerea unor măsuri restrictive.

Discuțiile sale au atins și tema dezvoltării cognitive a copiilor, ea susținând că expunerea excesivă la ecrane în primii ani de viață poate influența capacitatea de concentrare și interacțiunea socială. În acest context, a comparat nevoia de prezență umană în educația timpurie cu tendința tot mai frecventă de a înlocui interacțiunea directă cu dispozitive digitale.

