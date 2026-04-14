Prin acțiunile desfășurate zilnic, polițiștii maramureșeni urmăresc descurajarea comportamentelor antisociale și responsabilizarea participanților la trafic.

Ieri, 13 aprilie a.c., timp de două ore, polițiștii din Baia Mare au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă în zona de competență.

Scopul acțiunii a vizat asigurarea unui climat corespunzător de siguranță civică, prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și prevenirea producerii accidentelor rutiere.

Astfel, pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 65 de autoturisme, iar pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale.

Tot ieri, 13 aprilie a.c., polițiștii orașului Borșa au desfășurat o acțiune cu sprijinul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor, fiind oprite și verificate 15 autoturisme.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 1.800 de lei.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și să adopte o conduită preventivă în trafic.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, în vederea creșterii siguranței rutiere și prevenirii accidentelor de circulație.