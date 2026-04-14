Pe 14 aprilie este marcată, la nivel internațional, Ziua Mondială a Științei Cuantice, o dată dedicată unuia dintre cele mai sofisticate domenii ale fizicii moderne, Quantum Physics. Deși pare o celebrare cu tradiție îndelungată, evenimentul are o istorie recentă și a fost stabilit printr-o inițiativă globală a comunității științifice, nu printr-o decizie instituțională veche sau un tratat internațional.

Originea acestei zile se leagă de dorința cercetătorilor din mai multe țări de a aduce știința cuantică mai aproape de publicul larg și de a populariza conceptele care stau la baza tehnologiilor moderne, de la lasere și semiconductori, până la calculul cuantic și criptografia avansată. Inițiativa a fost lansată în urmă cu câțiva ani de un grup internațional de fizicieni și educatori, fiind preluată rapid de comunități academice din întreaga lume.

Data de 14 aprilie nu a fost aleasă întâmplător. Ea face trimitere la valoarea aproximativă a constantei lui Planck, unul dintre elementele fundamentale ale fizicii cuantice, exprimată în notație simplificată ca 4.14 × 10⁻¹⁵ eV·s. Alegerea datei a devenit astfel un simbol științific, ușor de reținut și direct legat de esența domeniului.

În mod treptat, această zi a început să fie marcată prin conferințe, lecții deschise, evenimente educaționale și campanii de popularizare a științei, în universități și centre de cercetare din Europa, America și Asia. Accentul este pus nu doar pe performanțele din laboratoare, ci și pe explicarea pe înțelesul publicului a conceptelor care definesc lumea microscopică.

Deși este o celebrare relativ nouă în calendarul științific internațional, Ziua Mondială a Științei Cuantice reflectă importanța tot mai mare a cercetărilor din domeniu, într-un context în care tehnologiile bazate pe fenomene cuantice devin parte esențială a vieții cotidiene.