Muzeul Național Brukenthal a prezentat publicului, în Joia Mare, o piesă de patrimoniu deosebit de rară: o stampă din secolul al XVII-lea care reproduce celebra scenă „Cina cea de Taină”, după compoziția lui Peter Paul Rubens, unul dintre marii maeștri ai artei baroce europene.

Lucrarea, realizată de gravorul Boëtius a Bolswert, aduce în prim-plan o interpretare grafică a uneia dintre cele mai cunoscute scene biblice, păstrând dinamismul specific creației rubensiene, dar adăugând și elemente proprii tehnicii de gravură din epocă.

Potrivit specialiștilor muzeului, piesa se remarcă printr-o serie de detalii mai puțin întâlnite în alte reprezentări ale „Cinei celei de Taină”. Dincolo de figura centrală a lui Iisus și de reacțiile apostolilor, gravura surprinde cu atenție obiecte de pe masă, elemente de decor și personaje secundare care amplifică dramatismul scenei și oferă o perspectivă mai complexă asupra momentului biblic. Expresivitatea gesturilor, compoziția densă și jocul de lumină și umbră reflectă influența barocului matur, dar și fidelitatea față de modelul original semnat de Rubens. În același timp, transpunerea în gravură permite o circulație mai largă a imaginii, specifică epocii, când astfel de stampe aveau un rol important în difuzarea artei religioase în Europa.

Reprezentanții muzeului subliniază că această lucrare face parte din colecția de artă grafică a instituției și este considerată una dintre cele mai valoroase piese cu tematică religioasă din patrimoniul său. Publicul are astfel ocazia să observe îndeaproape detalii iconografice rare, greu de perceput în alte versiuni ale aceleiași scene.

Expunerea vine într-un context simbolic, în perioada Paștelui, când temele biblice capătă o rezonanță aparte, iar interesul pentru reprezentările artistice ale acestora este în mod tradițional mai ridicat.