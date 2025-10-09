Târgu Lăpuș devine, în perioada 11–12 octombrie 2025, centrul național al oinei, sportul tradițional românesc, prin găzduirea Campionatului Național de Sală pentru juniorii II, III și IV.

Competiția este organizată de Federația Română de Oină, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Târgu Lăpuș, Agenției Naționale pentru Sport, și Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Meciurile vor avea loc în două locații:

Sala de sport a Liceului Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș

Baza Sportivă Winners Târgu Lăpuș

Programul competiției este următorul:

11 octombrie: 09:00 – 13:00 și 15:00 – 20:00

12 octombrie: 09:00 – 13:00

Evenimentul aduce laolaltă cele mai bune echipe de juniori din țară, într-o competiție care promovează valorile fair-play-ului, spiritul de echipă și tradiția oinei, declarată sport național al României.

Campionatul beneficiază de sprijinul sponsorilor Transgaz și Ideal Auto, precum și al partenerilor A.C.S. Viitorul Rugașești și Iubesc Oina.