Baia Mare devine, în luna decembrie, capitala tinerelor talente muzicale din România. Fundația Culturală The Voice organizează, între 5 și 7 decembrie 2025, Festivalul Național-Concurs de Muzică „Vreau să fiu vedetă”, un eveniment dedicat promovării artiștilor aflați la început de drum.

Competiția se va desfășura la Teatrul Municipal Baia Mare – Secția Păpuși, iar participanții vor concura la mai multe secțiuni:

🎵 Muzică ușoară

🎵 Folclor

🎵 Colinde

🎵 Secțiuni suplimentare, destinate diverselor forme de expresie artistică.

Evenimentul oferă o platformă de afirmare pentru copii, adolescenți și tineri talentați din întreaga țară, promovând creativitatea, expresivitatea scenică și bucuria de a cânta.

Pentru informații suplimentare și înscrieri, organizatorii pot fi contactați la 0775 129 130 sau la adresa de e-mail fundatiaculturalathevoice@gmail.com

.

Festivalul „Vreau să fiu vedetă” promite trei zile pline de emoție, muzică și descoperirea unor voci care pot deveni vedetele de mâine.