Comuna Șieu trece printr-o situație financiară extrem de dificilă, cu popriri pe conturile primăriei impuse de executori judecătorești pentru datorii mai vechi. Din păcate, nu este singurul UAT din Maramureș aflat într-o astfel de situație. Mai multe administrații locale se confruntă cu executări silite dispuse de instanțe pentru sume neachitate din anii anteriori. Ceea ce s-a întâmplat însă la Șieu depășește orice limită a rațiunii.

Un executor judecătoresc din Maramureș a decis să execute silit bunurile primăriei, iar printre acestea s-a numărat și microbuzul școlar, un vehicul mai vechi, primit de la Ministerul Dezvoltării în 2017, folosit zilnic pentru transportul copiilor la școală.

„Înțeleg rigorile legii și respect hotărârile judecătorești, însă a pune sechestru pe un microbuz școlar, un bun destinat copiilor este o decizie lipsită de orice urmă de discernământ. Cui ai putea vinde un asemenea microbuz? Unei alte primării? Într-un moment în care toate administrațiile locale se luptă să încheie anul fără datorii, un astfel de gest este pur și simplu neomenesc.

Mă surprinde și mă întristează cu atât mai mult faptul că executorul provine chiar din Maramureșul Voievodal și a ales să execute o primărie din aceeași zonă. Dacă ar fi fost cineva venit de la sute de kilometri distanță, poate aș fi înțeles lipsa de empatie. Dar să lovești în propriii tăi oameni, în copiii prietenilor tăi este de neconceput.

Și vreau să transmit un avertisment foarte clar: dacă se va mai încerca punerea sechestrului pe un microbuz electric obținut prin fonduri europene, Consiliul Județean Maramureș se va implica direct și vom formula toate plângerile legale necesare împotriva unui asemenea act abuziv. Un microbuz școlar nu este un bun de executat, ci un simbol al dreptului fiecărui copil la educație. Să pui sechestru pe un astfel de vehicul înseamnă să lovești nu o primărie, ci o întreagă comunitate! Și nu vom permite acest lucru!”, a precizat Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.