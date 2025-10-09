Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a anunțat cu profund regret trecerea la cele veșnice, în cursul zilei de 8 octombrie 2025, a Profesorului Universitar Doctor habil. Teodor Vidam, una dintre personalitățile marcante ale mediului academic românesc și un nume de referință pentru învățământul universitar din Baia Mare.

Născut pe 12 noiembrie 1947, profesorul Teodor Vidam a fost cofondator al Școlii Doctorale de Filosofie UTCN din Baia Mare și un neobosit promotor al gândirii filosofice în mediul tehnic. Cu o carieră universitară de peste patru decenii, a format generații întregi de studenți, remarcându-se prin profesionalism, echilibru și pasiune pentru etică și filosofie.

Autor al mai multor volume de specialitate și lucrări de etică aplicată, Prof. Univ. Dr. habil. Teodor Vidam a lăsat o moștenire intelectuală semnificativă și un gol imens în comunitatea academică.

Potrivit anunțului făcut de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, înmormântarea va avea loc sâmbătă, de la ora 13:00, la capela parohială a cimitirului ortodox din Bogata, județul Mureș.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!