Luni, 27 aprilie, crescătorii de animale și iubitorii tradițiilor sunt invitați în târgul din Șomcuta Mare, unde va avea loc prima ediție a Expoziției de animale – târg tradițional.

Evenimentul este organizat de Primăria Șomcuta Mare, în colaborare cu Consiliul Județean și asociațiile crescătorilor de animale, având ca scop promovarea zootehniei locale și susținerea producătorilor din zonă.

Participanții vor avea ocazia să prezinte animale, să facă schimb de experiență și să interacționeze într-un cadru dedicat tradițiilor și activităților specifice mediului rural.

Organizatorii își propun ca acest eveniment să devină o tradiție și să contribuie la dezvoltarea comunității locale și la valorificarea potențialului agricol al zonei.