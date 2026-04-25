La Centrul Caspev s-a desfășurat un eveniment cultural de excepție, dedicat valorilor autentice ale tradiției românești. Activitatea a reunit seniori băimăreni iubitori ai culturii populare și ai patrimoniului spiritual românesc.

Invitați de seamă au fost Maria Bilțiu și Pamfil Bilțiu – etnologi, istorici ai culturii, cercetători și publiciști, recunoscuți pentru contribuțiile lor valoroase în domeniul cercetării folclorice.

Tema centrală a întâlnirii, „Folclorul – expresie vie a identității culturale”, a generat discuții captivante despre rolul tradițiilor în definirea comunităților, despre transmiterea valorilor din generație în generație și despre necesitatea conservării acestora într-o lume aflată în continuă schimbare.

Cei prezenți s-au bucurat să asculte două tinere talentate, Iulia Ioana Vlad și Sarah Florian, care au interpretat cântece din folclorul maramureșean.