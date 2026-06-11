Un bărbat în vârstă de 47 de ani este cercetat penal după ce a fost surprins de polițiști conducând un autoturism fără a deține permis de conducere.

Incidentul a avut loc în data de 9 iunie, în jurul orei 14:20, pe Drumul Județean 186C, în localitatea Ieud. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă desfășurau activități de supraveghere și monitorizare a traficului rutier, moment în care au oprit pentru control un autoturism condus de bărbat.

La solicitarea oamenilor legii de a prezenta documentele personale și pe cele ale autovehiculului, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.