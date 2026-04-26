Intensificările de vânt din această perioadă antrenează particule de praf de steril din zona iazului de decantare Tăuții de Sus, acestea fiind transportate către zonele locuite din aria metropolitană Baia Mare.

Fenomenul afectează vizibilitatea și poate reduce temporar calitatea aerului, provocând totodată disconfort populației.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția situației și transmit o serie de recomandări pentru protejarea sănătății:

Măsuri recomandate:

limitați deplasările în aer liber în perioadele cu vânt puternic

mențineți ferestrele locuințelor închise

utilizați, dacă este necesar, mijloace de protecție

acordați atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni respiratorii

Autoritățile fac apel la responsabilitate și cooperare, subliniind că respectarea acestor măsuri poate reduce impactul fenomenului asupra sănătății și siguranței cetățenilor.