Sâmbătă, 25 aprilie, Sala sporturilor “Radu Voina” din Sighișoara a fost gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din etapa a 20-a a Ligii Zimbrilor. Se cunosc deja problemele de lot, așa că nu le mai pomenim încă o dată, cert este că jucătorii echipei noastre au dat dovadă de caracter și au onorat statutul de favorită.

Băieții lui Nuno Farelo au condus încă din startul partidei, însă Sighișoara a revenit în joc, a reușit să egaleze și aici s-a oprit joaca. Din minutul 32, Minaur a preluat din nou conducerea, a făcut o repriză a doua foarte bună și s-a impus la 12 goluri diferență, o distanță care părea imposibilă după ce s-a jucat în prima parte.

În urma acestui rezultat și a celorlalte înregistrate în această etapă, Minaur a urcat pe locul 5 în clasament, unul pe care îl poate păstra dacă va obține victorii în ultimele două confruntări (acasă cu Turda și la CSM București).

Etapa 20

CSM Sighișoara – CS Minaur Baia Mare: 25-37 (14-14)

Dinamo București – CSM Vaslui: 43-32

Potaissa Turda – CSU Suceava: 28-28

CSM Constanța – CSM București: 29-31

HC Buzău – SCM Poli Timișoara (duminică, 26 aprilie, 17.30, Pro Arena)

“U” Cluj-Napoca a stat

Clasament

Dinamo București – 30p (628-461) – 18

ACS HC Buzău – 24p (543-520) – 17

CSM București – 23p (522-507) – 18

Poli Timișoara – 22p (494-470) – 17

Minaur Baia Mare – 22p (519-500) – 18

CSM Vaslui – 21p (546-551) – 18

Potaissa Turda – 21p (522-504) – 18

CSU Suceava – 18p (568-591) – 18

“U” Cluj-Napoca – 8p (490-543) – 18

CSM Constanța – 7p (485-536) – 18

CSM Sighișoara – 0p (477-611) – 18

Etapa 21. Joi, 7 mai: “U” Cluj – Constanța; Timișoara – Dinamo; Vaslui – Sighișoara; Minaur – Potaissa; Suceava – CSM București. Buzău va sta

Etapa 22. Duminică, 24 mai: Constanța – Suceava; CSM București – Minaur; Potaissa – Vaslui; Sighișoara – Timișoara; Buzău – “U” Cluj. Dinamo va sta.

Restanță: Dinamo – HC Buzău (sâmbătă, 2 mai).