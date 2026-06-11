ADI Deșeuri Maramureș atrage atenția asupra uneia dintre cele mai frecvente forme de deșeuri abandonate în mediul înconjurător: mucurile de țigară.

Deși par inofensive la prima vedere, filtrele țigărilor sunt realizate din plastic (acetat de celuloză) și conțin mii de substanțe chimice toxice, care pot afecta grav ecosistemele. Specialiștii avertizează că un singur muc de țigară poate polua până la 500 de litri de apă, având efecte nocive asupra organismelor acvatice.

În plus, aceste deșeuri se descompun extrem de lent, procesul putând dura între 1 și 5 ani sau chiar mai mult, în funcție de condițiile de mediu. Aruncate la întâmplare, ele ajung în sol, în rețelele de canalizare, în râuri și ulterior în mări și oceane. Reprezentanții ADI Deșeuri subliniază că aceste reziduuri sunt adesea confundate de animale cu hrana, ceea ce poate duce la îmbolnăviri grave sau chiar la decesul acestora, afectând biodiversitatea.

Autoritățile locale transmit un apel la responsabilitate civică și îndeamnă cetățenii să utilizeze scrumierele și coșurile de gunoi destinate deșeurilor reziduale, evitând aruncarea mucurilor pe străzi, în parcuri sau în natură.

„Fiecare gest contează”, transmit reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș, subliniind că acțiunile simple de zi cu zi pot contribui semnificativ la protejarea mediului și la menținerea unui județ mai curat.

Sursa: ADI Deșeuri Maramureș