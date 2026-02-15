O tânără de 24 de ani a fost surprinsă de polițiști, în această dimineață, puțin după ora 08.00, circulând cu 135 km/h, în municipiul Baia Mare, pe strada Europa.

Pentru abaterea constatată, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere pentru 90 de zile, iar conducătoarea auto a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei.

Viteza excesivă ucide, iar depășirea limitelor legale transformă orice drum într-un pericol real. O astfel de viteză, pe o stradă dintr-o localitate, nu lasă loc de reacție, ci doar de tragedii, iar o fracțiune de secundă poate face diferența dintre viață și moarte.