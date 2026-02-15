Sâmbătă, 14 februarie, județul nostru a vibrat prin inteligența și entuziasmul a aproximativ 700 de elevi care au participat la faza județeană a Concursului Interdisciplinar „Comuniada”. Venind din peste 50 de localități, tinerii competitori și-au demonstrat competențele la disciplinele: Limba română, Limba engleză, Matematică, Istorie, Geografie și Caligrafie.

Organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș (prin coordonarea domnului inspector școlar prof. Chindriș Vasile), în parteneriat cu Asociația Comunelor din România (ACoR) și Consiliul Județean Maramureș, acest concurs subliniază importanța educației în mediul rural și performanța la care pot ajunge elevii.



Pentru a aduce competiția aproape de comunități, probele s-au desfășurat simultan în 12 școli din 12 comune, repartizate strategic pentru a acoperi întreg județul:

• Zona Baia Mare: Școlile din Băsești, Groși, Fărcașa, Mireșu Mare, Satulung și Coltău.

• Zona Maramureșului Istoric: Școlile din Strâmtura, Călinești, Ocna Șugatag, Sarasău, Oncești și Bârsana.

„Comuniada” nu este doar un concurs, ci o punte între tradiție și excelență academică, oferind elevilor din mediul rural cadrul ideal pentru a-și pune în valoare talentul și cunoștințele.