La data de 29 decembrie a.c, în jurul orei 17.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați să intervină la un scandal între parteneri.

Verificările efectuate de polițiști au relevat faptul că o tânără de 29 de ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de concubinul său.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității fizice a victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, polițiștii continuă verificările.