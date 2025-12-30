Maramureșul s-a aflat, în aceste zile, în atenția Televiziunii Naționale a Greciei (ERT). O echipă a postului public elen a încheiat astăzi, 29 decembrie 2025, un amplu proiect de documentare dedicat tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din județ, desfășurat pe parcursul a 10 zile de filmare.

Inițiativa aparține realizatorilor documentarului Balkan Express, care au decis să dedice, în acest an, două episoade speciale Maramureșului. Pentru realizarea materialelor, aceștia au colaborat cu Consiliul Județean Maramureș, documentarea incluzând peste 30 de obiective – evenimente, tradiții, comunități și oameni reprezentativi ai zonei.

Primul episod surprinde evenimentele desfășurate în Baia Mare și în localitățile din jur, de la colindul copiilor din Satu de pe Deal, organizat în Săptămâna Crăciunului, până la obiceiurile din cele patru Țări ale Maramureșului, prezentate în cadrul celei de-a XVII-a ediții a evenimentului Crăciun în Maramureș. Colindul maramureșean este pus în valoare printr-un interviu inedit cu Ștefan Hrușcă, realizat în Muzeul Satului, iar Baia Mare este prezentată prin istoria sa, clădirile emblematice și inițiativele gastronomice ce pun accent pe produsele locale.

În Țara Lăpușului, echipa ERT a documentat pregătirea portului tradițional pentru sărbătorile de iarnă, rolul bisericii în comunitate, obiectivele de patrimoniu UNESCO, dar și tradițiile culinare de Crăciun. De asemenea, sunt promovați meșteșugarii din Rogoz și ceramica tradițională din Cărbunari. Obiceiul Ignatului, din Copalnic Mănăștur, a reprezentat un punct de interes aparte în documentar.

Documentarul include Festivalul de colinde din Breb, Noaptea Viflaiemurilor din Vișeu de Sus, slujba de Crăciun din bisericile de lemn din Ieud, dar și Mocănița de pe Valea Vaserului. În centrul atenției acestora s-a aflat, de asemenea și cea de-a 57-a ediții a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarnă Marmația. A fost prezentat, totodată, Cimitirul Vesel și păstrătorii meștesugului crucilor de lemn din Săpânța, precum și debutul sezonului de iarnă pe pârtia olimpică din Borșa.

Un capitol distinct este dedicat multiculturalității Maramureșului, cu obiceiuri și tradiții ale comunităților maghiare din Coltău, cele ucrainene din Poienile de sub Munte și Repedea, precum și ale comunității germane din județ.

Bogăția evenimentelor de iarnă i-a determinat pe realizatorii greci să aprecieze că cele 10 zile de filmare nu au fost suficiente, deși programul a depășit adesea 12 ore de filmare zilnic.

„Maramureșul reprezintă pentru noi expresia ospitalității autentice. Aici am descoperit o legătură profundă cu tradiția, familia și valorile reale ale comunității, o experiență rar întâlnită, în ciuda numeroaselor noastre călătorii. Oamenii pe care i-am întâlnit și filmat se remarcă prin căldură, autenticitate și respect față de moștenirea locală. Ne vom întoarce și vom promova această regiune prin documentarele noastre. Mulțumim pentru primirea oferită. ”

Realizarea acestui demers nu ar fi fost posibilă fără sprijinul comunităților locale, care au răspuns deschis și activ acestei inițiative de promovare internațională a Maramureșului.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș