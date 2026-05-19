Băimăreanul Claudiu Bumba a cucerit primul titlu de campion din cariera sa de fotbalist. Sâmbătă, mijlocașul român a devenit campion al Ungariei alături de ETO FC Győr, formație care a reușit să termine sezonul înaintea marii favorite, Ferencvárosi TC, echipă ce câștigase precedentele șapte titluri consecutive.

În ultima etapă a campionatului, disputată sâmbătă, ETO FC Győr avea nevoie de victorie pe terenul formației Kisvárda FC pentru a-și asigura trofeul. Echipa lui Claudiu Bumba s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat încă din minutul 10, rezultat care a consfințit câștigarea campionatului.

Sezonul a fost unul consistent pentru fotbalistul originar din Baia Mare. Claudiu Bumba a bifat 41 de partide în toate competițiile pentru ETO FC Győr, reușind să înscrie trei goluri și să ofere cinci pase decisive. Dintre acestea, 31 de meciuri au fost în campionatul Ungariei, patru în Cupa Ungariei și șase în Conference League. În total, băimăreanul a adunat 2.853 de minute în tricoul formației maghiare.

Claudiu Bumba a făcut primii pași în fotbal la Atletik 94 Satu Mare, iar debutul la seniori a venit la doar 15 ani, la FC Baia Mare, sub comanda antrenorului Florin Fabian.

De-a lungul carierei, mijlocașul a evoluat în România pentru ASA Târgu Mureș, Dinamo București și Concordia Chiajna. În străinătate, acesta a mai jucat pentru AS Roma Primavera, Hapoel Tel Aviv, Adanaspor, Kisvárda și acum ETO FC Győr.