Luni, 18 mai a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș au desfășurat prima sesiune de informare din cele patru propuse în cadrul proiectului dedicat prevenirii violenței, intitulat Copilărie fără teamă.

În cadrul întâlnirii au fost abordate principalele forme de manifestare ale violenței, de la agresivitate verbală și excludere socială, până la violența fizică sau emoțională, fiind evidențiate efectele profunde pe care aceste comportamente le pot avea asupra dezvoltării emoționale și sociale a copiilor.

Prin discuțiile purtate, polițiștii au urmărit să evidențieze importanța respectului reciproc și a comunicării, subliniind faptul că violența, indiferent de forma în care se manifestă, poate umbri copilăria și poate lăsa urme profunde în viața celor mici.

Dincolo de discuții, activitatea le-a oferit elevilor oportunitatea de a-ți exprima, prin desene, propriile perspective asupra fenomenului violenței. Prin desene pline de simboluri, emoție și sinceritate, elevii au redat modul în care înțeleg fenomenul violenței. Astfel, fiecare lucrare a devenit o voce ce vorbește despre teamă, curaj, speranță, dar și despre dorința de a fi ascultat și protejat.

Creațiile realizate vor fi expuse la data de 28 mai 2026, în cadrul expoziției organizate la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș, într-o atmosferă care își propune să apropie comunitatea de trăirile celor mici.

Prin astfel de activități, polițiștii contribuie la crearea unui mediu sigur pentru copii și încurajează implicarea comunității în prevenirea oricărei forme de violență.