„Noaptea Muzeelor” revine sâmbătă, 23 mai, cu o nouă ediţie desfăşurată la nivel naţional, în intervalul orar 18:00-02:00. Peste 225 de muzee şi instituţii culturale din toate cele 42 de judeţe ale ţării îşi vor deschide porţile pentru public, oferind acces gratuit sau la preţ redus la expoziţii, tururi ghidate şi activităţi speciale.

Ajuns la cea de-a 22-a ediţie în România, proiectul cultural iniţiat în 2005 sub egida Consiliului Europei şi coordonat la nivel european de Reţeaua Europeană a Organizaţiilor Muzeale (NEMO) propune anul acesta un program extins, dedicat tuturor categoriilor de vizitatori.

În Maramureș, mai multe muzee şi spaţii culturale pregătesc evenimente speciale: patru în Baia Mare și unul în Sighetu Marmației.

Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare: Sâmbătă, 23 mai, Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare are plăcerea de a vă invita să celebrăm împreună cea de a XXII-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Vă așteptăm alături de noi, cu începere de la ora 18.00 și până la ora 24.00 (ultima intrare la ora 23.30), pentru a vedea: – Expoziția permanentă: peste 1000 de eșantioane minerale, florile de mină fiind vedetele colecției; – Expozițiile temporare: „Jubiliară 50”, „Petale zburătoare – fluturi de pe 5 continente” și Proiecție de filme documentare din domeniul științelor naturii.

Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare: Vor fi demonstrații astronomice în cupolă (din 45 în 45 de minute), expoziții de vizitat, ateliere interactive cu aplicații ale științei, observații astronomice, acorduri muzicale … o noapte magică la Planetariu. Orele 18:00-23:00 – demonstrații astronomice în cupola planetariului; 18:00-22:00 – ateliere interactive de știință aplicată cu Andrei Avram; 20:00-23:45 – observații astronomice cu telescopul în curte; 18:00-23:00 – vizitare expoziții permanente și temporare. Programul va conține și surprize culturale, mai precis acustice, accesul este gratuit.

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș – Muzeul Satului Baia Mare: Orele 17:00–20:00 – Tiroliană și aventură în natură (în parteneriat cu Asociația Energia Mișcării); 17:00 – Atelier demonstrativ de vopsit iută (zona cuptorului, în parteneriat cu Colegiul de Arte Baia Mare); 18:00 – Vernisaj expoziție de grafică – autor Horațiu Crișan (Casa Firiza); 21:00 – Proiecție de filme din proiectul „Fain în Sat” – obiceiuri din viața satului. Expoziții temporare: – Săpânța – memorie și continuitate (Șura Buteasa I) – Firul Vieții – de la naștere în veșnicie (Casa Finteușu Mare, Casa Bozânta Mare, Casa Preluca Nouă) – În băncile școlii de odinioară (Casa Școală Șomcuta Mare). Interactiv: Descoperă muzeul cu aplicația „Fain în Sat” / Târg în sat.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș: Expozițiile permanente: „Minerit și civilizație în Maramureș” — colecție de ~1500 piese (sec. XIV–XX): unelte, lămpi de mină, documente și instalații originale; „Călătorie în universul Ceasului” — circa 300 de ceasornice, de la orologii de turn la ceasuri de buzunar; „Epoca târzie a bronzului în Depresiunea Lăpușului” — artefacte din lut, piatră, bronz, fier și aur datate în mileniul II î.Hr.; „Baia Mare – oraș liber regal” și „Baia Mare – Piața Cetății”; „Prin foc și sabie! Arme și armuri din colecția veche a muzeului” (sec. XV–XIX); „Tot înainte! Elev în România comunistă”; „Suba Zoltán – omul din spatele aparatului de fotografiat” — atelier fotografic de secol XX reconstituit.

Muzeul Maramureșan Sighetu Marmației: Asociația de Susținere a Muzeului Maramureșului este partener al Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației în organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor 2026. Cu această ocazie, vor avea loc simultan în cele cinci locații muzeale deschise pentru public: Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”, Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș”, Muzeul de Istorie-Arheologie, Muzeul de Științele Naturii, Casa memorială Elie Wiesel. Programul serii va cuprinde: expoziții, vizite ghidate, trasee tematice, lansare de carte, ateliere și demonstrații, târg în sat, proiecții de filme.

Expoziții: „EA. Chipuri ale feminității în Maramureș și Africa tradițională” – Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” în parteneriat cu Muzeal ASTRA și Colecția particulară Daniela Mayaya „#PORT – Poveste. Origini. Rădăcini. Tradiție” – Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” „Comori din epoca bronzului – Tezaurul de la Sarasău” – Muzeul de Istorie – Arheologie, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național al Ungariei „Cum respiră pământul” – Muzeul de Științele Naturii, în parteneriat cu artistul fotograf Dan Mihalcea „Mineritul în Maramureș” – Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș” „De gust, de leac… de descântec” – Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș”

Trasee tematice – Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș” Traseul minorităților etnice Traseul instalațiilor tehnice Traseu tematic „De gust, de leac… de descântec”

Lansare de carte „Maramureș bucătărie fără frontiere. 1001 rețete de dincoace și dincolo de Tisa”. Autori: Nemeș Nicoleta, Boboșan Dănuța – Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”

Ateliere și demonstrații – Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș” – Drănițit – Sculptură în lemn – Tors, țesut – Storytelling – povești din sat

Proiecții de film – Casa Memorială Elie Wiesel