Tradiția, cântecul și portul popular maramureșean vor fi celebrate la începutul lunii iunie, în cadrul evenimentului „Hoarea Poienarilor 2026”, ajuns la cea de-a VII-a ediție. Manifestarea va avea loc luni, 1 iunie 2026, în a doua zi de Rusalii, începând cu ora 14:00, la Casa Muzeu din Poienile Izei.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Poienile Izei, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, și promite o adevărată sărbătoare a folclorului autentic maramureșean.

Pe scenă vor urca îndrăgiți interpreți și grupuri folclorice, printre care Florentina și Petre Giurgi, Deți Iuga, Frații Chindriș și Anda Horoba, Ileana Paula Bizau și formația Sicuța, Bogdan Toma, dar și Amalia Ioana Moldovan împreună cu Grupul Voia Bună.

Organizatorii îi invită pe iubitorii tradițiilor populare să participe la acest eveniment dedicat păstrării și promovării valorilor autentice ale Maramureșului, într-o atmosferă de sărbătoare și voie bună.