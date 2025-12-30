La final de an competițional, ACS Fotbal Feminin Baia Mare trage linie după un campionat dificil, poate cel mai solicitant dintre toate edițiile anterioare. Chiar dacă rezultatele obținute nu au fost pe deplin la nivelul așteptărilor, echipa a reușit să încheie sezonul cu succes, demonstrând caracter, determinare și spirit competitiv.

Pe parcursul competiției, formația băimăreană a disputat numeroase meciuri extrem de echilibrate, pierdute la limită, și a avut de înfruntat cele mai dificile și lungi deplasări dintre toate echipele de fotbal feminin din România. În aceste condiții, sportivele au dat dovadă de capacitate de mobilizare și au evoluat de la egal la egal cu adversare puternice, inclusiv echipe care reprezintă academii de fotbal consacrate.

La nivel de junioare, bilanțul este unul pozitiv. Tinerele jucătoare au avut o evoluție bună și foarte bună, luptând de la egal la egal cu celelalte echipe din grupă și obținând atât victorii, cât și rezultate strânse, în urma unor partide echilibrate. Dacă debutul campionatului a fost mai dificil, în contextul unui proces de formare, partea a doua a sezonului a adus o creștere vizibilă a nivelului de joc și rezultate pozitive, inclusiv victorii în fața unor echipe puternice.

Reprezentanții clubului adresează mulțumiri tuturor sponsorilor care au sprijinit echipa pe parcursul acestui sezon competițional și care, prin încrederea acordată, au contribuit la susținerea și continuitatea acestui proiect sportiv.

Astfel, anul competițional se încheie cu perspective optimiste pentru viitor, atât la nivelul echipei de senioare, cât și al formației de junioare, care reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea fotbalului feminin băimărean.

Clasament – Senioare: