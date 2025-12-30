La data de 29 decembrie a.c., în intervalul orar 13.00-15.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației, cu sprijinul polițiștilor de frontieră și jandarmilor maramureșeni, au desfășurat o acțiune tip Blocada, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului, dar și pentru menținerea unui climat de siguranță publică.

În cele două ore ale acțiunii, polițiștii au urmărit atât sancționarea comportamentelor antisociale, cât și impunerea respectării legislației rutiere.

În cadrul activităților derulate, polițiștii au verificat legalitatea documentelor deținute de mai multe persoane și au controlat 25 de autovehicule.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, cele mai multe fiind săvârșite de conducătorii auto care au încălcat normele privind circulația pe drumurile publice.

În cazul unuia dintre autovehiculele verificate, al cărui proprietar nu a respectat obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă auto, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională, potrivit Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. De asemenea, polițiștii au retras un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Activitățile vor continua și în perioada următoare, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță în comunitate și a încrederii în serviciul public prestat în beneficiul cetățenilor.