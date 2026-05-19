Un moment mult așteptat de comunitatea din Vișeu de Sus este tot mai aproape de a deveni realitate. După ani în care modernizarea drumului Valea Râului a reprezentat una dintre cele mai importante nevoi ale locuitorilor, proiectul avansează într-un ritm foarte bun, apropiindu-se de etapa turnării covorului asfaltic.

Lucrările din cadrul proiectului „Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus, județul Maramureș – Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din Orașul Vișeu de Sus” (Cod MySMIS: 301380) se desfășoară conform graficului, iar în această perioadă echipele din teren lucrează intens la realizarea straturilor premergătoare asfaltării.

Dacă ritmul actual și condițiile meteorologice se vor menține favorabile, la începutul lunii viitoare va începe efectiv turnarea asfaltului, dinspre zona Delta Novăț.