La data de 23 februarie a.c., polițiștii Secției Nr. 3 Poliție Rurală Fărcașa, sub coordonarea procurorului de caz, au reținut pentru 24 de ore un tânăr bănuit de comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În fapt, la data de 22 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, în cursul aceleași zile, persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul din fața unui imobil din localitatea Ardusat.

Polițiștii au demarat cercetări, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit că persoana bănuită de comiterea faptei ar fi un tânăr de 24 de ani.

La scurt timp, acesta a fost identificat de polițiști care au stabilit faptul ar fi condus autoturismul în cauză fără a deține permis de conducere, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o valoare de 0.92 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma expertizei a reieșit că tânărul avea o îmbibație alcoolică de peste 2,00 g/l alcool pur în sânge.

Prejudiciul a fost restituit persoanei vătămate.

La data de 23 februarie a.c., în baza întregului material probator existent în cauză, față de tânărul bănuit de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.