Astăzi, 24 februarie, au fost livrate oficial cele două autobuze electrice achiziționate în cadrul proiectului „Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus, județul Maramureș – Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din orașul Vișeu de Sus”, Cod MySMIS 301380.

Investiția este finanțată prin Programul Regio Nord-Vest, prin intermediul ADR Nord-Vest, și are ca obiectiv modernizarea transportului public în zona Valea Râului.

Noile autobuze electrice vor asigura un transport mai eficient și mai confortabil pentru elevii și cetățenii din zonă. Vehiculele sunt dotate cu facilități moderne, oferă un nivel ridicat de siguranță, accesibilitate sporită pentru călători și un sistem de deplasare silențios, nepoluant, contribuind astfel la reducerea emisiilor și la protejarea mediului.

Reprezentanții administrației locale subliniază că implementarea proiectului înseamnă nu doar modernizarea infrastructurii, ci și o investiție directă în calitatea vieții comunității, în special pentru elevii care fac zilnic naveta către unitățile de învățământ.

Prin această inițiativă, orașul Vișeu de Sus își consolidează direcția de dezvoltare durabilă și continuă demersurile pentru un sistem de mobilitate modern și prietenos cu mediul.