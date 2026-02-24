În perioada 1–14 februarie, un grup de 21 de elevi din județul Maramureș a participat la un stagiu de practică în capitala Portugaliei, Lisabona, în cadrul proiectului Erasmus+ 2025-1-RO01-KA121-VET-000320262, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Elevii provin de la Liceul Borșa, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare și Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini și au desfășurat activități practice în domeniile tehnice – turism și alimentație, servicii și contabilitate.

Pe lângă experiența profesională acumulată în cadrul operatorilor economici și firmelor din zona Lisabona și Cascais, elevii și-au dezvoltat competențele de comunicare în limba engleză, au descoperit cultura portugheză și și-au consolidat abilitățile de lucru în echipă.

Interacțiunea cu voluntari din Cuba, Canada, Columbia, Cehia și Portugalia le-a oferit o perspectivă amplă asupra a ceea ce înseamnă o carieră de succes: pregătire profesională solidă, spirit de echipă, comunicare eficientă, empatie și pasiune.

Pentru acești adolescenți, experiența Erasmus+ a reprezentat o oportunitate unică de dezvoltare personală și profesională, dar și o lecție despre valorile europene, înțelese ca mod de a coexista în spiritul libertății, cooperării și demnității.

