Colectivul de cadre didactice și conducerea Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a profesoarei Maria Mureșan, cadru didactic de prestigiu al instituției.

De-a lungul anilor, profesorul Maria Mureșan a îndrumat numeroase generații de elevi, fiind apreciată pentru profesionalismul, eleganța și bunătatea sa, dar și pentru devotamentul față de actul educațional.

În aceste momente de grea încercare, colegii le sunt alături lui Vladimir Claudiu Mureșan și Danei Mureșan, la despărțirea de mama dragă.

Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate.