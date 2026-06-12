Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-un bloc de garsoniere din Baia Mare, mobilizând echipaje de pompieri, SMURD și ambulanță.

Flăcările au cuprins o garsonieră situată la parterul imobilului, iar fumul dens s-a răspândit rapid pe casa scării. Din clădire au fost evacuate de urgență 50 de persoane.

În urma incidentului, patru persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Două dintre victime au suferit intoxicații cu fum, iar alte două au suferit arsuri grave.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, două dintre persoanele rănite se află în stare critică. Una dintre victime a fost resuscitată după un stop cardio-respirator și prezintă arsuri pe mai mult de 60% din suprafața corpului. Cea de-a doua persoană a fost intubată, având arsuri ale căilor respiratorii și pe aproximativ 50% din suprafața corporală.

Celelalte 46 de persoane evacuate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au lichidat incendiul și continuă cercetările pentru stabilirea cauzei exacte care a dus la izbucnirea focului.