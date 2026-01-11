La data de 10 ianuarie a.c., în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Groși au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe raza localității Remetea Chioarului.

La volanul autoturismului polițiștii au identificat un tânăr de 32 de ani, iar verificările efectuate în bazele de date au relevat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz