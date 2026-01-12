Consultă „METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” SESIUNEA MAI-IULIE 2026”
O găsiți aici https://f.mtr.cool/grthxoleyn
Învățământul militar liceal – filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică militară – este gratuit.
Atenție! Candidații care sunt deja înmatriculați în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie pentru admiterea în colegiile militare.
Personalul biroului informare-recrutare din fiecare județ arondat CZSO Breaza vă va oferi toate informațiile disponibile și vă va consilia pe tot parcursul procesului de recrutare.
Adresele și numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare pot fi accesate aici: https://f.mtr.cool/wmylqfcown
Foto Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza
