Consultă „METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” SESIUNEA MAI-IULIE 2026”

O găsiți aici https://f.mtr.cool/grthxoleyn

Învățământul militar liceal – filiera vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică militară – este gratuit.

Atenție! Candidații care sunt deja înmatriculați în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie pentru admiterea în colegiile militare.

Personalul biroului informare-recrutare din fiecare județ arondat CZSO Breaza vă va oferi toate informațiile disponibile și vă va consilia pe tot parcursul procesului de recrutare.

Adresele și numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare pot fi accesate aici: https://f.mtr.cool/wmylqfcown

https://f.mtr.cool/tkmixcxymo Dispoziția pentru aprobarea calendarului admiterii în colegiile naționale militare, pentru anul 2026-2027 poate fi accesată aici:





Foto Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza