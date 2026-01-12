În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 874 de sancțiuni contravenționale.

Astfel, au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 95 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 14 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 8 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 114 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Totodată, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență, 7 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 3 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 34 de permise de conducere, dintre care 5 pentru viteză și au retras 57 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 4 infracțiuni.

La data de 3 ianuarie 2026, ora 23.01, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au oprit în trafic un bărbat care ar fi condus pe autostrada A1, un ansamblu de vehicule, format dintr-o autoutilitară în cuplu cu o semiremorcă, fără a utiliza cartelă tahograf.

De asemenea, s-a constatat faptul că autovehiculul condus avea instalat un tahograf care nu corespunde cerințelor legale în vigoare.

Acesta a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 18.000 de lei și imobilizarea ansamblului de vehicule până la punerea în legalitate.

La data de 3 ianuarie 2026, ora 09.30, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au oprit în trafic un bărbat care a condus pe autostrada A1 și ar fi adoptat un comportament agresiv în trafic, prin folosirea repetată a luminilor de drum pentru a determina conducătorul auto care se află în fața sa să elibereze banda numărul 2 de circulație.

În cauză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 810 lei și reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 30 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație 15 zile.