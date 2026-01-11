Un cuvânt spus cu răutate, o poreclă repetată, o amenințare, o excludere sau o lovitură pot distruge încrederea unui copil.

Polițiștii atrag atenția că violența, sub orice formă, nu este tolerată, iar faptele de bullying pot avea consecințe.

Pentru a preveni aceste fapte, polițiștii desfășoară permanent activități în cadrul unităților școlare.

În acest context, la data de 9 ianuarie a.c., polițiștii au fost alături de 25 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale “ Lucian Blaga” din Baia Mare unde, pe parcursul activității le-au oferit informații utile și le-au răspuns la curiozitățile exprimate.

Deopotrivă, elevii au fost încurajați să vorbească cu un adult de încredere – un profesor, un părinte sau cu un polițist, în situația în care întâmpină probleme.

Dragi părinți, siguranța copiilor este în atenția noastră, a tuturor. În ceea ce vă privește, vă recomandăm să

fiți atenți la schimbările de comportament ale copiilor întrucât, uneori, tăcerea poate ascunde suferință!