Un cuvânt spus cu răutate, o poreclă repetată, o amenințare, o excludere sau o lovitură pot distruge încrederea unui copil.
Polițiștii atrag atenția că violența, sub orice formă, nu este tolerată, iar faptele de bullying pot avea consecințe.
Pentru a preveni aceste fapte, polițiștii desfășoară permanent activități în cadrul unităților școlare.
În acest context, la data de 9 ianuarie a.c., polițiștii au fost alături de 25 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale “ Lucian Blaga” din Baia Mare unde, pe parcursul activității le-au oferit informații utile și le-au răspuns la curiozitățile exprimate.
Deopotrivă, elevii au fost încurajați să vorbească cu un adult de încredere – un profesor, un părinte sau cu un polițist, în situația în care întâmpină probleme.
Dragi părinți, siguranța copiilor este în atenția noastră, a tuturor. În ceea ce vă privește, vă recomandăm să
fiți atenți la schimbările de comportament ale copiilor întrucât, uneori, tăcerea poate ascunde suferință!
Dar cum rămâne cu bulyingul făcut chiar de așa ziși oameni ai legii asupra celor care sunt ca un os de pește in gâtul sistemului ticăloșit, mafiot și criminal din democrația asta feștitâ , am făcut o ” românească ” și din democrație, justiție.
Am făcut cum spunea tata ( Bunul Dumnezeu să-l ierte in pace ) am umblat cu cioara vopsită sub formă de porumbelul păcii.